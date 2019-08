Grecia: emergenza incendi, premier Mitsotakis rientra ad Atene

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è rientrato ad Atene alla luce dell'emergenza incendi in corso nel paese. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", il premier greco visiterà nelle prossime ore il Dipartimento per le operazioni anti-incendio. Centinaia di vigili del fuoco stanno lavorando in queste ore per spegnere tre vasti incendi in atto in Grecia: due villaggi sono stati evacuati, con le fiamme che stanno bruciando ettari di territorio nella riserva naturale dell'isola di Evia, a nord di Atene.(Gra)