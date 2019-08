India: commissione elettorale al lavoro per definire nuove circoscrizioni in Kashmir (2)

- La commissione elettorale si è riunita in una riunione interna. "Si è trattato di una riunione per informare i membri della commissione riguardo ai provvedimenti previsti dall'atto e il processo seguito per portare avanti la delimitazione, come accaduto per Andhra Praedesh e Telangana", ha riferito un funzionario, secondo quanto riportato dalla stampa indiana. Nessun commento invece sull'inizio effettivo dei lavori di delimitazione. Indiscrezioni dei media di Nuova Delhi hanno suggerito che le prime elezioni potrebbero tenersi verso la fine di ottobre o all'inizio di novembre (sebbene, dati i lunghi tempi necessari per la definizione delle circoscrizioni, è improbabile che si voti prima della fine dell'anno). (segue) (Inn)