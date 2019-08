Roma: una domenica con gli oranghi al Bioparco. E a ferragosto cocomero per tutti gli animali

- A ferragosto cocomero agli animali e domenica 18 giornata degli oranghi. Questo il programma delle attività dei prossimi giorni al Bioparco di Roma. Il giorno di Ferragosto, durante gli appuntamenti con i pasti, gli animali riceveranno decine di cocomeri, interi o a fette, freschi o congelati, insieme a speciali ghiaccioli a base di frutta e verdura. Domenica 18, invece, in occasione della giornata internazionale dell'orango, che cade ogni anno il 19 agosto, il Bioparco organizza alle ore 11.30 e alle ore 16.00 due incontri con i keeper del reparto primati che sarà a disposizione delle famiglie per svelare curiosità sul mondo degli oranghi, specie a serio rischio di estinzione in natura, e raccontare le caratteristiche di Zoe e Martina, le due femmine presenti al Bioparco. Nell'ambito degli incontri verrà organizzato il laboratorio 'Una pigna per la mente' in cui i bambini si divertiranno a realizzare arricchimenti ambientali per gli animali del Bioparco, utili a stimolarne la curiosità e la manualità. Le tecniche di arricchimento ambientale consistono nel fornire agli animali una serie di stimoli visivi, olfattivi e tattili per favorire lo sviluppo di comportamenti naturali. Le attività delle giornate sono comprese nel costo del biglietto. Prosegue poi per tutto agosto la speciale promozione solo per gli acquisti effettuati on line (su www.bioparco.it) che prevede la tariffa di € 10,00 per tutti, sia adulti che bambini, con uno sconto molto forte rispetto al listino: € 16,00 adulti ed € 13,00 bimbi di altezza superiore a 1 mt e fino a 10 anni e anziani over 65. Il biglietto è open, ovvero fruibile in una data scelta fino al 31 agosto. (Rer)