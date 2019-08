Ucraina: autorità Kiev, fondamentale "piano B" in negoziati transito gas con Russia

- L'Ucraina ha un "piano B" nel caso la Federazione Russa porti a termine l'accordo di transito del gas verso l'Europa. Lo ha reso noto oggi il segretario del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino (NSdc), Oleksandr Danyliuk. "Sarebbe assolutamente irresponsabile non avere un piano alternativo", ha affermato. Al contempo, Danyliuk ha ricordato come dopo la formazione del nuovo governo verranno ripresi i negoziati fra Kiev e Mosca. "La questione della sicurezza energetica è prioritaria per il governo", ha concluso il segretario dell'Nsdc. L'attuale accordo per il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino scadrà alla fine dell'anno. (Res)