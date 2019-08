Cnel: il nuovo regolamento organi pubblicato in Gazzetta ufficiale

- Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (Serie generale n.188 del 12-08-2019) del “Regolamento degli organi, dell’organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”, il Cnel si doterà di un nuovo e più funzionale assetto organizzativo e conclude l’iter di autoriforma iniziato nel luglio 2018 con l’avvio della X consiliatura. Il testo, approvato dall’Assemblea il 17 luglio scorso, su proposta della Giunta per il regolamento presieduta dal consigliere Gian Paolo Gualaccini, attraverso una definizione puntuale di organi, funzioni e procedure, ne attualizzerà e allo stesso tempo ne rafforzerà le prerogative. Il regolamento è suddiviso in 3 Titoli. Il Titolo I riguarda gli Organi (presidente, Assemblea, vicepresidenti, Giunta per il regolamento, commissioni e altri organismi), il programma, le attribuzioni nonché il ruolo internazionale e il rapporto con il Cese, il Comitato economico e sociale europeo. Il Titolo II è dedicato alle procedure: dall’attuazione del programma alla formazione dei documenti, dalla designazione da parte del Cnel di componenti di organismi pubblici, agli accertamenti richiesti in seguito all’accesso all’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936. (segue) (Ren)