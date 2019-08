Cnel: il nuovo regolamento organi pubblicato in Gazzetta ufficiale (2)

- Il Titolo III, infine, è dedicato all’organizzazione amministrativa. Al nuovo regolamento sono allegati due documenti: il “Codice etico dei consiglieri del Cnel” e i “Principi generali per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche presso il Cnel. Tra le novità ci sono online aperte ai cittadini, i cui risultati diventeranno parte integrante dell'attività di iniziativa legislativa, propositiva e consultiva del Cnel, ai sensi dell’articolo 99 della Costituzione. “La pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale segna una svolta nella vita del Cnel che nell’ultimo anno è tornato ad esercitare in pieno il proprio ruolo costituzionale – ha affermato il segretario generale Paolo Peluffo - Questo documento, che rappresenta una novità di grande rilievo nel panorama istituzionale italiano, è il frutto di un lavoro durato oltre un anno e proietta la rappresentanza sociale verso un nuovo modello di ascolto e confronto sociale con l’obiettivo di rilanciare lo strumento del dibattito pubblico”. (Ren)