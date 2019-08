Terrorismo: Fbi avvia ricerche in Brasile cittadino egiziano sospetto membro di al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Fbi ha annunciato di aver avviato le ricerche in Brasile del cittadino egiziano Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, ritenuto dagli investigatori statunitensi "agente e facilitatore" dell'organizzazione terroristica di al Qaeda. L'uomo sarebbe coinvolto nella pianificazione di attacchi contro gli Stati Uniti ed è accusato di aver fornito sostegno al gruppo terroristico dal 2013. In una nota diffusa ieri su Twitter, l'Fbi ha riferito che l'uomo "deve essere considerato armato e pericoloso" e chiede che qualsiasi informazione su Ibrahim sia trasmessa ai propri uffici o a quelli diplomatici statunitensi in Brasile. (segue) (Brb)