Terrorismo: Fbi avvia ricerche in Brasile cittadino egiziano sospetto membro di al Qaeda (2)

- Il governo brasiliano ha confermato che l'uomo vive regolarmente in nel paese sudamericano. In una dichiarazione congiunta, i ministri degli Esteri, Ernesto Araujo, e della Giustizia, Sergio Moro, hanno confermato che l'egiziano è entrato in Brasile nel 2018 e ha ottenuto un permesso di soggiorno. Secondo il governo, Ibrahim si trova in una situazione migratoria regolare. Il governo brasiliano si è detto inoltre pronto "a collaborare con le autorità degli Stati Uniti". Per il momento, tuttavia, non ci sono informazioni su dove risieda Ibrahim in Brasile o sulle attività che svolge sul territorio nazionale. (segue) (Brb)