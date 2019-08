Terrorismo: Fbi avvia ricerche in Brasile cittadino egiziano sospetto membro di al Qaeda (3)

- Il ministero della Giustizia brasiliano alla fine di luglio ha emanato un nuovo regolamento che conferisce al governo maggiore autorità per espellere i cittadini stranieri ritenuti pericolosi. Non è stato immediatamente chiaro se tale misura fosse correlata all'interesse dell'Fbi per Ibrahim. Le forze dell'ordine e i servizi segreti statunitensi e brasiliani intrattengono stretti rapporti di lavoro. La partnership si è rafforzata quando i due governi hanno lavorato per garantire la sicurezza delle Olimpiadi 2016 a Rio de Janeiro. Due settimane prima dell'inizio delle Olimpiadi, i funzionari brasiliani hanno annunciato l'arresto di dieci membri di un gruppo militante islamista, che stava pianificando attacchi durante i giochi olimpici. (Brb)