Messico: presunte frodi a erario, arresto preventivo per ex ministro di Enrique Pena Nieto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosario Robles - già ministro dello Sviluppo sociale e dello Sviluppo agrario, territoriale e urbano nei governi messicani dell'ex presidente Enrique Pena Nieto -, è da poco entrata nel carcere di Santa Maria Acaitla, misura preventiva per le indagini aperte sul suo conto con l'accusa di corruzione. L'ingresso nel penitenziario segue la richiesta di carcerazione preventiva richiesta in mattinata da un giudice federale. Robles, precisano i media locali, rimarrà agli arresti per i prossimi due mesi. Secondo la procura, Robles era al corrente di operazioni illecite compiute nei ministri di sua competenza: si parla di fughe di ingenti quantità di denaro di cui l'ex ministro non avrebbe parlato con il capo dell'esecutivo, né fatto altre azioni significative per evitarle. (segue) (Mec)