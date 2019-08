Messico: presunte frodi a erario, arresto preventivo per ex ministro di Enrique Pena Nieto (2)

- La notizia è da diverse ore al centro dell'attenzione dei media, in un dibattito pubblico segnato dalle iniziative per denunciare la corruzione e il malaffare nella politica portate avanti dall'attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Una campagna che mette nel mirino settori importanti della classe politica tradizionale. Il legale di Robles, Julio Hernandez Barros, ha rivendicato l'innocenza della sua assistita e denunciato come "un arbitrio" la decisione del giudice di comminare l'arresto preventivo. "Ora capisco perché molta gente preferisce uscire che affrontare la giustizia. Avevano preparato lo sketch per far rimanere Rosario in prigione", ha detto il legale citato dal quotidiano "Excelsior". (Mec)