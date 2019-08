Slovacchia: presidente Caputova, la nostra posizione verso la Cina è chiara

- La posizione espressa dalla presidente slovacca, Zuzana Caputova, nei confronti della situazione dei diritti umani in Cina è chiara ed è in linea con quella europea. Lo rivela l'agenzia di stampa "Tasr", che cita le parole della stessa presidente, pronunciate oggi durante un colloquio con il difensore civico slovacco, Maria Pataky. Caputova aveva avuto modo di dire la sua sulla questione già a luglio, durante la visita del ministro degli Esteri cinese a Bratislava. Allo stesso tempo il capo dello Stato dichiara di rispettare l'opinione del presidente del parlamento slovacco, Andrej Danko, che ha invitato il suo omologo cinese a visitare la Slovacchia. Pataky ha affermato di condividere il parere del presidente. "Non solo come difensore civico, ma anche come persona, credo che i diritti e le libertà dell'uomo abbiano la precedenza sulle questioni economiche", ha dichiarato. (Vap)