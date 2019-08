Governo: Taverna (M5s), Salvini rispetti le istituzioni, i tempi non li decide lui

- Paola Taverna, vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento cinque stelle, scrive su Facebook che "Salvini ci fa sapere di voler ritirare i 'suoi' ministri. Ovvio che dovrebbe ritirare i 'suoi' ministri. Come se fosse una minaccia poi. Dovrebbe essere una promessa. Non è che uno fa la crisi di governo buttando il paese nel caos a Ferragosto con l’obiettivo di farsi la campagna elettorale come ministro dell'Interno. Ogni cosa a suo tempo, Salvini. D'altronde", continua la parlamentare pentastellata, "in Aula i 'suoi' ministri saranno costretti a sfiduciare se stessi. Non era mica detto che i tempi li dettassi proprio tutti tu. Le istituzioni vanno rispettate. E' l'abc della democrazia".(Rin)