Nord Macedonia: presidente Pendarovski, accordo di Ocrida insegna soluzione democratica dei problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario continuare a lavorare per la piena attuazione dei principi dell'accordo di Ocrida (Ohrid): lo ha detto oggi il presidente macedone Stevo Pendarovski, in occasione del 18mo anniversario dell'accordo che nel 2001 ha posto fine ad un breve conflitto inter-etnico nella Macedonia del Nord. Secondo il presidente, l'attuazione dei principi dell'accordo di Ocrida è essenziale "per rafforzare la coesistenza tra tutti i cittadini nel nostro paese multietnico e per contribuire a una società migliore in cui la diversità è rispettata attraverso le azioni". "L'accordo di Ocrida - ha ricordato Pendarovski - ci obbliga a lottare per il pieno rispetto del principio della non discriminazione e per la parità di trattamento per tutti i cittadini di fronte alla legge". Secondo il presidente, l'accordo di Ocrida impegna tutti quanti affinché "le problematiche brucianti del paese vengano risolte in modo pacifico e democratico". (Mas)