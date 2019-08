Cassino: Ciacciarelli (FI), su stabilimento Fca Zingaretti vergognoso

- "Assordante da parte della Regione Lazio il silenzio sulla mia proposta di istituire un tavolo tecnico sulla Fiat. Quella di cui parliamo è una crisi molto grave, che, tuttavia, non sta avendo la giusta attenzione da parte della politica. Io non ho mai sottovalutato la cosa, soprattutto dopo l'istituzione dell'ecotassa, vero e proprio flagello per i piani industriali di Fca in Italia. Il governo giallo-verde ha dimostrato una totale negligenza di fronte alla piena occupazione di migliaia di operai ed impiegati, quelli dello stabilimento Fiat Chrysler di Piedimonte San Germano, e la stessa cosa sta facendo Zingaretti nel Lazio”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, esponente di Forza Italia-Laboratorio Lazio per il cambiamento. (segue) (Com)