Cassino: Ciacciarelli (FI), su stabilimento Fca Zingaretti vergognoso (2)

- “Ci vuole tanto a convocare un tavolo di crisi?”, si chiede nella nota il consigliere, secondo cui questo “dovrebbe essere il primo pensiero di Zingaretti, vista l'importanza che lo stabilimento riveste per tutto il Centro Italia. Ma i fatti da parte del nostro presidente sono pari a zero. Il gruppo automobilistico ha chiuso anche il secondo trimestre del 2019 con il segno meno.: le consegne sono crollate del'11%, 1.157.000 veicoli, un brutto calo rispetto al 2018. A dirlo è lo stesso amministratore delegato Manley. La parabola discendente in Italia è iniziata con l'adozione da parte del governo gialloverde del provvedimento noto come ecotassa. La situazione - aggiunge il consigliere - è estremamente drammatica per il settore dell'automotive in Italia, la regione dovrebbe tenere alta l'attenzione sullo stabilimento Fiat Chrysler di Piedimonte San Germano Cassino, ma sembra che abbiano tutti voglia di andare in vacanza... Una questione cruciale come questa non può essere messa in stand-by. Zingaretti è vergognoso." (Com)