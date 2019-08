Romania: leader Alde, "non voglio fare parte di un governo incompetente"

- Il presidente dell'Alleanza liberal democratica (Alde) – partner di minoranza nel governo di Bucarest -, Calin Popescu Tariceanu, ha detto di non condividere la linea del rimpasto di governo presentata dal primo ministro Viorica Dancila. In un'intervista all'agenzia di stampa "Mediafax", Tariceanu ha detto che "attualmente il governo opera per inerzia" e per questo ha richiesto "un gesto forte di forza da parte del premier". "Non voglio far parte di un governo incompetențe", ha detto il leader di Aldo dicendosi "non soddisfatto della risposta del primo ministro Viorica Dancila riguardo il rimpasto e vi spiegherò di cosa si tratta perché ho visto negli ultimi giorni molti commenti sul fatto che Alde ricatta il Partito socialdemocratico (Psd). Non può esserci nulla del genere perché non chiediamo nulla; non abbiamo chiesto altre posizioni governative; non abbiamo chiesto altre posizioni o benefici che potrebbero giustificare l'uso di questo termine", ha dichiarato Tariceanu. (segue) (Rob)