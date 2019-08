Romania: leader Alde, "non voglio fare parte di un governo incompetente" (2)

- Il leader di Alde ha tuttavia precisato di ave avuto una discussione con il primo ministro nel corso della quale "le ho raccomandato di provare a pensare a un riavvio del governo". "Ciò avrebbe richiesto alcune cose essenziali: un programma di governance ripensato sulla base del programma di governo votato in parlamento, l'assunzione di obiettivi raggiungibili, la proposta di nuovi obiettivi, la riforma di alcune istituzioni statali e, non ultimo, la ristrutturazione delle squadre governative che cancellerà questa impressione di mancanza di competenza", ha dichiarato Tariceanu. Nonostante le richieste di Alde, ieri sera, Dancila ha dichiarato che non è prevista una ristrutturazione del governo nel prossimo futuro ma solo un rimpasto. (segue) (Rob)