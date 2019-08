Romania: leader Alde, "non voglio fare parte di un governo incompetente" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Dancila, "non possiamo parlare di ultimatum. Stiamo parlando della cooperazione all'interno dell'alleanza e del dialogo costruttivo, e penso che questo sia molto importante sia per la cooperazione presente che per quella futura", ha affermato la premier Dancila dopo che ieri il presidente di Alde - partner di minoranza nel governo di Bucarest, Calin Popescu Tariceanu, ha chiesto a Dancila di rispondere, fino al 20 agosto, alle richieste di Alde relative a un nuovo programma di governance, nonché a un team governativo ristrutturato che "abbia come competenza principale la competenza". (Rob)