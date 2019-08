Umbria: accordo Regione-Valle Umbra servizi per rimozione macerie da Comuni cratere

- La Regione Umbria ha siglato un accordo con Valle Umbra Servizi spa per rimuovere ulteriori quantitativi di macerie pubbliche, stimate in oltre 50mila tonnellate, derivanti dalle demolizioni post terremoto, che ricadono prevalentemente nei Comuni del cratere sismico di Norcia, Cascia e Preci. Continua così l’ulteriore prosecuzione dell’attività di supporto dell’Azienda multiservizi ai Comuni soci colpiti dal sisma. Un importante supporto tecnico operativo in settori emergenziali per garantire un “servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e delle attività di demolizione di quelli pericolanti a seguito delle scosse sismiche del 24 a agosto, 26 e 30 ottobre 2016”, come recita il contratto siglato con la Regione. Contratto che replica la positiva esperienza affidata all’azienda pubblica, che ha visto, nello scorso anno, la rimozione, trattamento e recupero, con esiti più che positivi, di oltre 100mila tonnellate di macerie. Dopo una fase di negoziazione, la Regione Umbria ha, quindi, affidato nuovamente la gestione di ulteriori 50mila tonnellata alla Valle Umbra Servizi. Macerie che verranno conferite presso il sito di deposito temporaneo di Misciano (Norcia) per essere sottoposte a processi di recupero ai fini di riutilizzo dei materiali trattati. La finalità del servizio, infatti, è quella di ottenere dei materiali inerti riciclati certificati che verranno resi disponibili ai Comuni. Il presidente della Valle Umbra Servizi, Lamberto Dolci, ha espresso viva soddisfazione per la ripresa dello sgombero ed ha auspicato che possa essere trovata al più presto una soluzione anche per le cosiddette “macerie private”. Il presidente ha ringraziato i sindaci del “cratere” per la fattiva collaborazione. (Ren)