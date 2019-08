Migranti: Ocean Viking chiede porto sicuro alla Libia

- La nave Ocean Viking avrebbe chiesto alle autorità del Governo di accordo nazionale di Tripoli l’indicazione di un porto in cui far sbarcare i migranti soccorsi in questi giorni in mare. Lo si apprende da fonti del Viminale. A tale richiesta la Guardia costiera libica avrebbe indicato come porto in cui far sbarcare i migranti quello di Tripoli. Alla Ocean Viking sarebbero stati comunicati anche riferimenti e contatti per l’organizzazione dello sbarco. Ieri la nave battente bandiera norvegese noleggiata dalle organizzazioni non governative Medici senza frontiere (Msf) ed Sos Mediterranée ha annunciato il salvataggio di altri 105 migranti in acque internazionali al largo della Libia, portando a 356 il numero di migranti a bordo della nave in attesa di un porto di sicuro in cui sbarcare.(Res)