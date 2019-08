Roma: Raggi, la cultura non si ferma neanche a ferragosto

- “La cultura a Roma non si ferma neanche a ferragosto. Per i romani e i turisti che rimangono in città dal 15 al 18 agosto sono davvero tanti gli appuntamenti, le mostre, gli eventi per il weekend in arrivo. È un post molto lungo ma ho voluto raccogliere qui quante più informazioni possibili”. Inizia così il lungo messaggio della sindaca di Roma Virginia Raggi che, attraverso la sua pagina Facebook, ha voluto informare i romani sulle attività culturali e non in programma nei prossimi giorni a Roma. La sindaca, nel messaggio ha ricordato che “si va dalle esperienze immersive del Circo Massimo, dei Fori e dell'Ara Pacis, alle tante mostre nei Musei civici, ai percorsi nelle aree archeologiche come il nuovo percorso unificato del Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, dalle attività per bambini e famiglie, alle iniziative alla Casa del Cinema fino ai numerosi appuntamenti del programma dell’Estate romana 2019 che potete scegliere sul sito estateromana.comune.roma.it” (segue) (Rer)