Roma: Raggi, la cultura non si ferma neanche a ferragosto (2)

- “Tra le tante mostre e collezioni permanenti da visitare al fresco dei musei durante il weekend di Ferragosto vi ricordo – scrive la sindaca – ‘Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte’ ai Musei Capitolini e ‘L’Arte Ritrovata’ nelle sale Terrene del museo di piazza del Campidoglio. All’Ara pacis, Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia per scoprire la vita e il regno del discusso imperatore romano. Al Museo di Roma – ricorda la sindaca - due le mostre in corso dedicate alla fotografia: Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’ottocento a oggi che celebra i 180 anni della nascita ufficiale della fotografia illustrando il volto di Roma nel corso delle diverse epoche e Fotografi a Roma. Commissione Roma 2003-2017 e le acquisizioni al patrimonio fotografico di Roma Capitale con 100 immagini straordinarie della Capitale. "‘Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta’ alla Centrale Montemartini propone una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma provenienti da Cerveteri, l’antica città di Caere e in parte inedite. Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali ‘Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell’antica Cina’, un percorso straordinario nella vita sociale e nel mondo spirituale dell'antico popolo Shu, che proprio su questa terra nel sud-ovest della Cina ha creato una civiltà unica". (segue) (Rer)