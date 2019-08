Roma: Raggi, la cultura non si ferma neanche a ferragosto (3)

- "Alla Galleria d’arte moderna, 'Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione' propone una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti di diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Ancora fotografia al Museo di Roma in Trastevere con le due mostre ‘Unseen / Non Visti’, viaggio fotografico in un’Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall’attenzione della politica e dei media ed ‘Emiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Italia 2003 – 2018’”. “Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, l’esposizione dedicata all’archeologo e mercante d’arte Ludwig Pollak e al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese la mostra Frank Holliday in Rome. Al Casino dei Principi di Villa Torlonia 'Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio', curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell’Archivio Luigi Boille. Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia ‘La fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980’ racconta la storia della vetreria artistica della Fratelli Toso. Sempre alla Casina delle Civette Clara Garesio. Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte propone una selezione di opere fittili della storica ceramista di formazione faentina”. (segue) (Rer)