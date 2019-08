Roma: Raggi, la cultura non si ferma neanche a ferragosto (4)

- “Tanti gli appuntamenti del fine settimana anche al Museo di Zoologia: 'Dalla Terra all'Universo', giovedì 15 agosto (alle 11.00, 12.00, 16.30 e 17.30), venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto (ore 11.00, 12.00, 16.30) una proiezione nel planetario mobile per giovani e adulti, un percorso attraverso la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali fino alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull’espansione dell’universo. Ricordo a tutti coloro che vivono o studiano in città – ricorda ancora la sindaca - che possono acquistare a soli 5 euro la MIC card e quindi avere libero l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina per 12 mesi. Nel weekend di Ferragosto, non si fermano gli appuntamenti dell’Estate Romana 2019. Tra i tanti, tutti aggiornati sul sito estateromana.comune.roma.it, giovedì 15 agosto il festival gratuito Parco Schuster; il 15, 16, 17 e 18 Village Celimontana, con musica live nell’Area archeologica del Teatro di Marcello I Concerti del Tempietto, tutte le sere dal 15 al 18". (segue) (Rer)