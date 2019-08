Roma: Raggi, la cultura non si ferma neanche a ferragosto (6)

- Infine “Per FerragOstiaAntica giovedì 15 eventi gratuiti sin dal primo pomeriggio nel Borgo di Ostia Antica fino a sera. Nei Giardini di Castel Sant’Angelo la manifestazione Letture d’Estate propone attività per i 4 giorni del finesettimana di Ferragosto, mentre nel cortile del Teatro del Lido di Ostia nell’ambito del festival Teatri d'Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, il pomeriggio di venerdì 16 ci sarà un laboratorio di riciclo dei tessuti per bambini dagli 8 anni in su, sabato sera uno spettacolo come domenica 18. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che con impegno e passione lavorano in città e per la città anche in questi giorni di festa. Roma non si ferma!”, conclude la sindaca. (Rer)