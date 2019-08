Governo: M5s, con voltafaccia Lega a rischio modifiche a Fondo salva-opere

- Adriano Varrica e Patrizia Terzoni, rispettivamente membro e vicepresidente della commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera, dichiarano in una nota che "il voltafaccia della Lega sul governo mette a forte rischio le modifiche al Fondo salva-opere approvate all'ultimo Consiglio dei ministri, che avrebbero permesso un rapido pagamento delle aziende della Quadrilatero Umbria-Marche in crisi a causa della vertenza Astaldi, così come la soluzione per la temporanea difficoltà di pagamento di Cmc in Sicilia. Il ritocco normativo che chiariva aspetti importanti per le aziende, come, ad esempio, l'accessibilità ai fondi per quelle imprese che non avevano il Durc (Documento unico di regolarità contributiva, ndr) regolare, proprio a causa del mancato pagamento delle opere realizzate e l'estensione del fondo anche ai sub fornitori delle aziende affidatarie, era inserito nel decreto legge 'Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali', fortemente voluto da Luigi Di Maio e che il Consiglio dei ministri del 6 agosto aveva approvato 'salvo intese'". (segue) (Com)