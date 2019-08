Governo: M5s, con voltafaccia Lega a rischio modifiche a Fondo salva-opere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora, quindi", proseguono i due parlamentari pentastellati, "questa parte del decreto è a rischio, anche se fortunatamente l'impianto complessivo di questa norma, messa a punto dal Movimento cinque stelle, nonostante le incomprensibili resistenze leghiste, permane. Il Regolamento attuativo del Fondo, approvato con il decreto Crescita, è stato già pubblicato dal ministero delle Infrastrutture ed è al vaglio del Consiglio di Stato, che si esprimerà entro fine agosto. Le modifiche approvate all'ultimo Consiglio dei ministri, con il leader della Lega assente perché 'impegnato' sulle spiagge per fare propaganda elettorale", concludono Varrica e Terzoni, "servivano per chiarire alcuni aspetti e facilitare l'accesso ai fondi alle aziende. Il vicepremier e ministro Di Maio sta facendo di tutto per cercare comunque di arrivare alla pubblicazione del decreto, anche questo entro fine agosto". (Com)