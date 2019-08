Asti: detenuto tenta di impiccarsi in carcere, salvato dalla polizia penitenziaria (2)

- "Siamo nel caos più totale, tra aggressioni, detenuti che compiono atti inconsulti, mancanza di vestiario per il personale e pessime condizioni delle mense obbligatorie di servizio". Aggiunge il leader dell’O.S.A.P.P.: "Le disattenzioni gestionali stanno portando alla paralisi dei penitenziari, con ripercussioni sia sulle condizioni di lavoro degli Agenti e degli operatori penitenziari, ma anche nella esecuzione della pena in maniera conforme ai principi della costituzione - dice Beneduci - . Ma, nel generale disastro del sistema penitenziario Italiano le condizioni del carcere di Asti riescono ad essere persino peggiori a fronte di palesi inefficienze e disattenzioni su cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria deve intervenire celermente attraverso una immediata visita ispettiva intesa ad appurare le cause di una disfunzione che non può essere più sopportata”. (Rpi)