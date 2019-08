Armenia-Russia: premier Pashinyan riceve segretario Consiglio sicurezza Patrushev

- Il primo ministro dell'Armenia Nikol Pashinyan ha ricevuto oggi il segretario del Consiglio di sicurezza della Russia, Nikolai Patrushev. Lo riferisce un comunicato del governo di Erevan. Durante l'incontro, Pashinyan ha osservato che dopo i cambiamenti politici avvenuti in Armenia questa è la prima visita del Consiglio di segretario alla sicurezza russo ed è una buona occasione per toccare i punti dell'ordine del giorno delle relazioni alleate armeno-russe anche in questo formato. Secondo Pashinyan, la cooperazione strategica tra Armenia e Russia si sta sviluppando in modo dinamico e c’è un clima di lavoro costruttivo che è corroborato dai frequenti incontri con il presidente Vladimir Putin e il primo ministro Dmitrij Medvedev. Pashinyan ha attribuito importanza alla cooperazione tra i Consigli di sicurezza dell'Armenia e della Russia nel contesto del continuo sviluppo dei legami strategici bilaterali e del lavoro congiunto per garantire la sicurezza e la stabilità regionali e internazionali. (segue) (Res)