Speciale difesa: Polonia, firmato accordo per moduli elettronici del sistema militare Wisla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Wojskowa Zaklady Elektroniczne e il gruppo statunitense Raytheon Integrated Defense Systems hanno firmato oggi l'accordo per l'avvio dei preparativi per la produzione e l'integrazione di set di moduli elettronici DLTM (Digital Line Termination Module) per il sistema di difesa Wisla. Alla firma dell'accordo, svoltasi presso la sede centrale del Gruppo Wojskowa Zaklady Elektroniczne (Pgz) hanno partecipato Radoslaw Domagalski-Labedzki, membro del consiglio di amministrazione del gruppo Pgz, e John Baird, vice presidente dei Sistemi di difesa antiaerea e missilistica integrati per la Polonia della Raytheon Integrated Defense Systems Company. I moduli DLTM (Digital Line Termination Module), sono componenti cruciali del lanciatore M903 che fa parte del sistema antiaereo e di difesa missilistica Wisla. Questo accordo è il passo successivo nella cooperazione tra Pgz e Raytheon Ids in termini di produzione e fornitura del sistema Wisla per le forze armate polacche. Nel mese di marzo, un accordo analogo riguardante il lanciatore M903 per i kit Patriot è stato firmato da Huta Stalowa Wola. (Vap)