Speciale difesa: Bulgaria, versati 1,2 miliardi di dollari agli Usa per acquisto aerei militari F-16

- Il ministero della Difesa bulgaro ha versato 1,2 miliardi di dollari all'Agenzia di cooperazione alla sicurezza della difesa (Dcsa) degli Stati Uniti in virtù dell’accordo per l'acquisto di otto aerei militari F-16 Block 70 e delle attrezzature correlate. È quanto riferisce il ministero della Difesa di Sofia, secondo cui la transazione è avvenuta l’8 agosto. "La parte bulgara ha adempiuto al proprio impegno ai sensi dei contratti stipulati nell'ambito del progetto per l'acquisizione di un nuovo tipo di velivolo da combattimento per l'Aeronautica bulgara", ha riferito il ministero. L'Assemblea nazionale bulgara, il parlamento monocamerale di Sofia, ha ratificato quattro contratti bulgaro-statunitensi sull'acquisizione degli aerei F-16 a fine luglio. (Bus)