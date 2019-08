Speciale difesa: ministro Esteri iracheno, presenza navi militari nel Golfo alimenta tensioni regionali

- La presenza di navi militari occidentali nel Golfo Persico sta alimentando le tensioni regionali. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri iracheno Mohammed Ali al Hakim ha sottolineato oggi in un messaggio su Twitter. Commentando la decisione di Regno Unito e Stati Uniti di creare una coalizione militare marittima per scortare le navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz, Al Hakim ha dichiarato: "Gli stati del Golfo possono lavorare insieme per garantire la sicurezza della navigazione". "L'Iraq - ha aggiunto Al Hakim - sta cercando di ridurre la tensione nella regione attraverso negoziati pacifici e la presenza di forze occidentali nella regione aumenterà questa tensione". Lo scorso 5 agosto il Regno Unito si è unito alla missione guidata dagli Stati Uniti per proteggere le navi che viaggiano attraverso lo Stretto di Hormuz da eventuali abbordaggi da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana dopo il sequestro della petroliera britannica Stena Impero avvenuto lo scorso 19 luglio. La decisione di Londra di unirsi all’iniziativa statunitense è avvenuta dopo l'entrata in carica del primo ministro britannico Boris Johnsona fine luglio. (Res)