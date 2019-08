Lombardia: Grimoldi (Lega), giusto richiedere chiedere stato d'emergenza per tromba d'aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, in una nota fa sapere di "condividere e sostenere in pieno la decisione della Regione Lombardia, annunciata dall'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, di chiedere al governo centrale lo 'stato d'emergenza' per la tromba d'aria che ieri, lunedì 12 agosto, ha flagellato le province di Lodi, Pavia, Cremona, Brescia e Varese". "Ringrazio l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi che sta recandosi nel bresciano per un sopralluogo nelle zone colpite dalle violente precipitazioni di ieri sera e sta raccogliendo le richieste di Coldiretti che parla di danni ingentissimi, purtroppo, per i nostri allevatori e agricoltori. E ringrazio infine il presidente Attilio Fontana che sta coordinando in prima persona tutta la macchina degli aiuti, per dare subito una risposta al territorio lombardo, che, lo ricordo, era già stato gravemente flagellato dal maltempo il 2 agosto, con bombe d'acqua che avevano creato allagamenti e frane", aggiunge Grimoldi. "Il 13 agosto gli amministratori della giunta regionale non sono in vacanza, ma in ufficio o sul territorio per dare una mano ai cittadini lombardi. Questo significa ben governare un grande territorio come la Lombardia", conclude il segretario della Lega Lombarda.(com)