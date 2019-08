Hong Kong: aeroporto bloccato, voli cancellati per il secondo giorno consecutivo

- Arrivi e partenze bloccate all'aeroporto di Hong Kong per il secondo giorno di seguito. I check-in sono stati interrotti alle 16:30 (ora locale) di oggi, a causa delle migliaia di manifestanti che continuano ad occupare la struttura. "Le operazioni dell'aeroporto sono state interrotte, tutti i voli in partenza sono stati cancellati", si legge sul sito dello scalo. L'aeroporto, occupato da domenica, già ieri aveva dovuto cancellare oltre 230 voli, riuscendo però a far ripartire le operazioni (sebbene con notevoli disguidi e ritardi) oggi in mattinata. Tuttavia, le proteste hanno reso impossibile la prosecuzione dei lavori. L'aeroporto Changi di Singapore ha avvisato tutti i passeggeri di controllare lo stato del proprio volo, mentre il governo indiano ha consigliato ai cittadini in partenza di non volare su Hong Kong. Prima ancora dell'annuncio ufficiale del blocco dell'aeroporto di ieri, le azioni della Cathay Pacific Airways erano già scese del 10 per cento. (segue) (Git)