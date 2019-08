Fiumicino: approvata delibera per targa commemorativa Renato Biagetti

- E' stata approvata durante una riunione della giunta di Fiumicino una delibera per apporre a Focene una targa commemorativa in ricordo di Renato Biagetti, nel luogo dove è stato assassinato. "Con la decisione di mettere questa targa – commenta il vicesindaco, Ezio Di Genesio Pagliuca – abbiamo accolto la richiesta avanzata dall'Anpi di Fiumicino di ricordare, a 13 anni dalla morte, la figura di Renato Biagetti, il giovane di 26 anni che nel 27 agosto del 2006 venne ucciso all'uscita dal locale Buena Onda di Focene da alcuni suoi coetanei". "Biagetti - si legge in una nota - era un ragazzo impegnato nel sociale e da sempre in prima linea sul fronte dell'antirazzismo, dell'accoglienza e dell'antifascismo. Scelte che, a detta degli avvocati di famiglia, portarono alla sua brutale aggressione. È anche per questo che la nostra amministrazione ha deciso di ricordarlo con una targa a lui dedicata". (Rer)