Piemonte: maltempo, la Regione chiede lo stato di calamità - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I danni causati dal maltempo che si è abbattuto sul Piemonte tra sabato e lunedì sono purtroppo ingenti, con il presidente Cirio stiamo monitorando la situazione in tempo reale raccogliendo le segnalazioni da tutto il territorio, in modo da far partire al più presto la richiesta al Governo di stato di calamità”: lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Protezione Civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi. (Rpi)