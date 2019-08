Pd: la busta sospetta indirizzata a Zingaretti e spedita dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La busta sospetta recapitata nella sede romana del Pd in via del Nazareno, era indirizzata personalmente al segretario dem, Nicola Zingaretti, e sarebbe stata spedita dal Regno Unito, in particolare dalla città Leeds. All’interno del plico, della polvere che adesso è all'esame degli artificieri. Nella sede del Partito democratico sono ora in azione agenti della Digos, gli artificieri e i vigili del fuoco. (Rin)