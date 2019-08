Romania-Usa: Iohannis durante incontro con Trump discuterà di energia e visti

- Il 20 agosto il presidente Klaus Iohannis discuterà con la controparte statunitense Donald Trump una serie di questioni importanti, tra cui la sicurezza energetica e il programma di liberalizzazione dei visti. La visita del presidente Iohannis a Washington, su invito della sua controparte americana, si terrà il 19 e 20 agosto. "Questo è un incontro che io e il presidente Trump desideriamo da tempo. Queste sono questioni estremamente importanti che devono essere discusse e ribadite: il Partenariato strategico, problemi di sicurezza, Nato e stanziamento del 2 per cento del Pil alla difesa, le relazioni economiche in crescita ex le relazioni energetiche. Ci saranno anche discussioni sulla dotazione dell'esercito, sul fatto che siamo insieme in Afghanistan insieme e questioni ancora in sospeso come quella dei visti", ha detto Iohannis in un incontro informale con i giornalisti. "Il tema dell'energia è sensibile e importante. La sicurezza energetica riguarda la sicurezza nazionale", ha affermato il capo dello stato. Il presidente romeno ha detto che la sua impressione è che vi sia una "volontà del governo romeno di riparare alcune questioni che non sono state ben ponderate", facendo riferimento all'ordinanza fiscale d'emergenza 114, che riguarda anche le aziende energetiche, e alla legge offshore. "Sarebbe auspicabile un intervento da parte del governo, perché molti investitori in buona fede sono preoccupati", ha detto Iohannis. (segue) (Rob)