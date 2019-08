Zambia: aggiornato a settembre processo ex ministro Kabanshi, deve rispondere di abuso d'ufficio

- Un tribunale dello Zambia ha aggiornato a fine settembre l'apertura del processo per corruzione che vede imputato la ex ministro allo Sviluppo e ai Servizi sociali, Emerine Kabanshi. Lo riferisce la stampa locale, ricordando che Kabanshi deve rispondere di abuso d'ufficio, e che in seguito alla rivelazione dei fatti che la coinvolgono a settembre scorso i governi di Gran Bretagna, Finlandia, Irlanda e Svezia hanno ritirato 34 milioni di dollari di fondi che erano destinati ai settori dell'istruzione e della previdenza sociale in Zambia. Nel paese africano il caso Kabanshi è seguito in quanto viene considerato come un banco di prova per l'amministrazione del presidente Edgar Lungu nella lotta alla corruzione. Kabanshi, che nega ogni accusa, non si è presentata oggi in aula. Il processo si riaprirà fra il 17 e il 20 di settembre. (segue) (Res)