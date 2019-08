Zambia: aggiornato a settembre processo ex ministro Kabanshi, deve rispondere di abuso d'ufficio (2)

- Kabanshi, 54 anni, è stata arrestata da una squadra dell'Unità investigativa anti-riciclaggio della Commissione anti-corruzione per aver indebitamente speso 3,5 milioni di dollari donati dal governo britannico e destinati alle famiglie vulnerabili in condizioni di estrema povertà. Kabanshi è accusata in particolare di aver collaborato con i servizi postali dello Zambia per comprare veicoli costosi, spingendo il governo del Regno Unito, insieme a quelli di Irlanda, Svezia e Finlandia, a congelare gli aiuti allo Zambia. In seguito alle accuse, lo scorso anno il presidente Edgar Lungu ha rimosso la ministro dal suo incarico. (segue) (Res)