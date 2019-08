Zambia: aggiornato a settembre processo ex ministro Kabanshi, deve rispondere di abuso d'ufficio (3)

- Di recente il presidente Lungu ha rimosso dall’incarico anche il ministro delle Finanze, Margaret Mwanakatwe, nominando al suo posto il vice governatore della Banca centrale, Bwalya Ng'andu. È quanto reso noto in una dichiarazione dalla presidenza, che non ha fornito alcuna motivazione ufficiale. Recentemente l’economia dello Zambia è stata alle prese con livelli crescenti di debito estero, più che raddoppiato dal 2014, e dagli alti tassi di inflazione. Inoltre, il mese scorso l'agenzia Moody's ha tagliato ulteriormente il rating del debito dello Zambia declassandolo a “spazzatura” e paventando il rischio di default. Lo scorso mese di giugno Mwanakatwe aveva annunciato nuove misure di austerità nel tentativo di arrestare l'aumento del debito del paese. Le misure comprendevano l'annullamento di nuovi prestiti, le restrizioni sui viaggi dei ministri e un controllo del libro paga del governo per chiarire i sospetti “lavoratori fantasma”. (Res)