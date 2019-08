Governo: Gava (Lega), patto 5 stelle-Pd mette i brividi

- "Solo l'idea di un patto della poltrona 5 stelle-Pd mette i brividi, sarebbe deleterio per la gestione dell'emergenza rifiuti, basti pensare a cosa ha portato a Roma l'accordo tra la Raggi e il Pd: con un governicchio tra democratici e pentastellati il disastro romano potrebbe replicarsi su scala nazionale". È quanto afferma in una nota Vannia Gava, sottosegretario all'ambiente della Lega. "I 5 Stelle alla guida del ministero dell'ambiente con Costa hanno saputo dire solo 'no', no all'economia circolare e blocco di tutte le nostre proposte sull'end of waste, no agli impianti, facendo pagare agli italiani gli smaltimenti all'estero, no ai termovalorizzatori che chiudono il cerchio dell'economia circolare. Non vogliamo immaginare cosa altro potrebbero combinare con la strategia del 'no' a tutti i costi", conclude l’esponente della Lega. (Com)