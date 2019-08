Speciale difesa: inviato Usa Volker, Mosca perpetua narrazione per giustificare occupazione Georgia

- I militari della Georgia non sono in Russia, ma sono le truppe russe a essere presenti sul territorio georgiano. Lo ha detto l’inviato speciale della presidenza Usa per la crisi ucraina, Kurt Volker, all’edizione georgiana di “Voice of America”. Parlando del conflitto russo-georgiano dell’agosto del 2008, Volker ha detto che la Russia cerca di portare avanti una narrazione secondo cui sarebbe stata la Georgia a dare inizio alla guerra con l’obiettivo di giustificare la continua occupazione di parte del territorio georgiano. “Naturalmente, la Russia ha esercitato un'enorme pressione sulla Georgia, compresa quella militare per circa due anni. Hanno abbattuto un drone georgiano, bombardato dei radar, aumentato il personale militare nelle zone di conflitto attualmente occupate e quindi protette dalle Nazioni Unite, avvicendato le truppe, trasferito battaglioni di genieri. Tutto ciò indicava che la Russia si stava preparando per la guerra e che stava esercitando pressioni sulla Georgia”, ha detto Volker. “Successivamente ci furono esercitazioni militari durante le quali la Russia stava pianificando di schierare ulteriori forze in Georgia. Le autorità di Tbilisi hanno reagito rapidamente per fermare tutto questo prima che la situazione peggiorasse. Possiamo sostenere che la Georgia ha sparato il primo proiettile in quel giorno particolare, ma questo argomento non tiene conto del contesto generale”, ha detto l’ex ambasciatore. (Res)