Speciale difesa: governo libico di Al Baida, aeroporto di Mitiga “fuori dal controllo statale”

- Il governo ad interim con base ad Al Baida, nell’est della Libia, ha scritto che l'aeroporto di Mitiga, a Tripoli, “è fuori controllo statale dal 2011”. Il Governo di accordo nazionale (Gna) “non ha alcun potere sull'aeroporto”, si legge in una nota del dipartimento dei Trasporti, nella quale si sottolinea come lo scalo sia controllato da “varie milizie che ne sfruttano le strutture militari”. L’aeroporto è stato oggetto domenica di un nuovo attacco che ha violato la tregua umanitaria promossa dalla Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). (Lib)