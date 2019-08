Turismo: il Mediterraneo tappa preferita dal 75 per cento dei crocieristi italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo è la tappa preferita dal 75 per cento degli italiani, mentre calano i Caraibi che rispetto al 2018 passano dal 14 al 7 per cento. E’ questa la fotografia scattata dall’osservatorio Ticketcrociere sul ferragosto. Il Mediterraneo nel 2019, come meta, è cresciuto di 7 punti percentuali rispetto al 2018, quando era scelta dal 68 per cento dei passeggeri. Dall’indagine emerge anche che il 52 per cento degli italiani parte in famiglia e che il budget medio è diminuito di oltre 200 euro rispetto al ferragosto 2018 il budget medio a cabina. Per quanto riguarda i porti nazionali , crescono le partenze da Venezia che registra quest'anno il 20 per cento del totale (+ 5 per cento rispetto il 2018). In aumento anche le partenze da Genova, + 3 per cento (da 13 a 16), Bari + 1 per cento , dall' 8 del 2018 al 9 del 2019. Restano stabili Napoli con il 6 per cento delle partenze e Palermo con il 4 per cento. In particolare per quanto riguarda il ferragosto nel Mediterraneo, il 47 per cento sceglie l'area occidentale visitando per esempio Ibiza e Palma di Maiorca, Marsiglia e Cannes in Francia, Ajaccio, Barcellona, Malta Genova, Napoli, Roma o Palermo. (segue) (Com)