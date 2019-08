Toffa: Lorenzin (Civica popolare), ha affrontato il dramma con orgoglio, coraggio e un sorriso

- "Fiorire d'inverno... in un bellissimo libro hai saputo raccontare la battaglia dei fiori d'acciaio, quelli con il sorriso senza stagione per appassire che affrontano i drammi della vita con orgoglio e coraggio", ha scritto su Twitter Beatrice Lorenzin, leader di Civica popolare ed ex ministro della Salute. "Una carta che all'improvviso spariglia tutte le altre: così hai chiamato il male che ti ha portato via. Noi un nome al vuoto che hai lasciato non lo sappiamo trovare e per questo non scorderemo mai il tuo, Nadia Toffa". (Com)