Civitavecchia: pusher arrestato dai carabinieri

- I carabinieri della compagnia di Civitavecchia nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, intensificati con l’approssimarsi del ferragosto, hanno arrestato un giovane pusher per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, i militari hanno sorpreso il ventinovenne marocchino, già noto per i suoi trascorsi, e hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione. Il fiuto dell’unità cinofila è stato indispensabile e nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 80 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre, terminati gli accertamenti, il pusher è stato dichiarato in arresto. I carabinieri della stazione di Civitavecchia principale hanno poi denunciato in stato di libertà tre persone del luogo per il reato di furto in abitazione. In particolare i militari, dopo aver raccolto una denuncia di furto in abitazione, hanno avviato una serie di accertamenti che hanno condotto all'individuazione degli autori del reato. Dagli accertamenti e dalle informazioni raccolte è stata ricostruita la dinamica dei fatti e in particolare che la proprietaria dell’immobile, unitamente alla figlia e al genero si erano introdotti all'interno dell’abitazione facendo razzia di quanto di loro gradimento a fronte di un credito vantato nei confronti del locatario. I militari al termine delle perquisizioni hanno rinvenuto parte della refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario mentre i tre sono stati denunciati in stato di libertà.(Rer)