FI: coordinamento presidenza radicalmente contrario a listone centrodestra

- Il coordinamento di presidenza di Forza Italia, in relazione all'ipotesi di un listone di centrodestra apparsa su alcuni quotidiani, si dichiara “radicalmente contrario”. Forza Italia, si legge in una nota, “pur auspicando un accordo di coalizione con gli altri partiti di centrodestra, non è disposta a rinunciare alla propria storia, al proprio simbolo e alle proprie liste in vista delle prossime elezioni politiche”.(com)