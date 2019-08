Animali: al rifugio del Comune di Milano adozioni cani in calo del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano le adozioni di cani ospitati nel rifugio canile-gattile del Comune di Milano, che - fa sapere Palazzo Marino in un comunicato - resta aperto e operativo durante tutto il mese di agosto, il periodo in cui si registrano i casi più frequenti di abbandono di animali sul territorio. Dall'inizio dell'anno a fine luglio nella struttura di via Aquila sono stati accolti 101 gatti (nei primi sette mesi del 2018 sono stati 103) e ne sono stati adottati 65 (46 nel 2018), mentre sono stati accolti 116 cani (nei primi sette mesi del 2018 sono stati 139) e ne sono stati adottati 80 (133 nel 2018). Si registra dunque un calo delle adozioni di circa il 40 per cento rispetto all'anno scorso, perché - spiega il Comune di Milano - la struttura ospita sempre più spesso animali che per motivi di taglia, di aggressività, di anzianità e di condizioni sanitarie hanno più difficoltà a trovare una famiglia che possa prendersene cura. Una situazione che comporta anche un rallentamento forzato degli ingressi. (segue) (com)